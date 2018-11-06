Ирак получил послабление от США в рамках иранских санкций

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США освободили Ирак от ряда обязательств по санкциям против Ирана, заявил агентству Блумберг спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
При этом агентство отмечает, что это послабление со стороны Вашингтона не распространяется на торговлю нефтью с Ираном. Два неназванных иракских правительственных чиновника сообщили Блумбергу, что Ирак сейчас продолжает импортировать природный газ и электроэнергию из Ирана и создал банковский счет для обработки платежей в иракских динарах.
Брайан Хук также отметил, что правительство Ирака работает совместно с США над снижением влияния Ирана на иракский энергетический сектор и над наращиванием нефтедобычи на месторождении Киркук.
Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.