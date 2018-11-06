Ирак получил послабление от США в рамках иранских санкций

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США освободили Ирак от ряда обязательств по санкциям против Ирана, заявил агентству Блумберг спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Ираку было предоставлено исключение", — сказал Хук, не сообщая каких-либо подробностей.

При этом агентство отмечает, что это послабление со стороны Вашингтона не распространяется на торговлю нефтью с Ираном. Два неназванных иракских правительственных чиновника сообщили Блумбергу, что Ирак сейчас продолжает импортировать природный газ и электроэнергию из Ирана и создал банковский счет для обработки платежей в иракских динарах.

Брайан Хук также отметил, что правительство Ирака работает совместно с США над снижением влияния Ирана на иракский энергетический сектор и над наращиванием нефтедобычи на месторождении Киркук.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.