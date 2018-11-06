В ДР Конго число заболевших Эболой достигло 300 человек

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Число заражений вирусом смертельной геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 300, 186 человек скончались, сообщило министерство здравоохранения страны.

Как говорится в заявлении, на воскресенье 4 ноября известно о 300 случаях заражения в провинциях Северное Киву и Итури, из них 265 были подтверждены. От заболевания скончались 186 человек. При этом 88 пациентов удалось вылечить.

Ранее сообщалось, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус посетит ДРК с 5 по 9 ноября.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

Нынешняя вспышка Эболы в ДР Конго началась в конце июля.