Рассчитывать на скорый выход из тупика по ДРСМД не стоит, считает эксперт

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сейчас сложно рассчитывать, что после объявленного президентом США Дональдом Трампом намерения выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) можно найти выходы из сложившегося тупика, выход США из Договора грозит разрушением всей системы контроля над вооружениями, считает вице-президент Российского совета по международным делам, бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

"Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может сломать целиком всю систему разоруженческих соглашений, договорённостей и рассчитывать на то, что можно будет найти какие-то пути и способы выхода из этого тупика сейчас, для меня, например, представляется крайне проблематичным. Поэтому если США выйдут из договора, то рухнет вся система международных договорённостей в отношении контроля за вооружениями, а это может привести к новой гонке вооружений", — сказал Трубников РИА Новости.

По его словам, нужно дождаться результатов промежуточных выборов в США и того, "насколько их итоги укрепят Трампа в его намерении разрушить договор либо, наоборот, поставят под сомнение разумность такого шага".

"Но для меня ясно, что вся система разоруженческих мер просто рухнет — она ни на чем не будет основана", — добавил Трубников.

При этом, по словам бывшего главы СВР, "небольшую надежду вселяет предстоящая в Париже встреча президентов США и России".

"Думаю, что оба руководителя не намерены терять время на какие-то ни к чему не обязывающие разговоры, надо решать проблемы, которые волнуют всю мировую общественность. Кстати, ведь намерение Трампа выйти из Договора не разделяется даже союзниками США по НАТО, поскольку на карту ставится будущее Европы", — подчеркнул он.

Трубников также отметил, что сегодня нет смысла говорить о новом Соглашении о стратегических наступательных вооружениях, поскольку "без сохранения договора, из которого американцы намерены выйти, сложно будет выйти на новые договорённости по стратегическим наступательным вооружениям — ни та, ни другая стороны приступать к новым переговорам о новом варианте СНВ не будет".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — 10 лет, до 2021 года.