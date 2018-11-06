Под обломками обрушившегося в Марселе дома нашли тело погибшего

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жертвой обрушения жилого дома в центре французского города Марсель стал один человек, тело обнаружили спасатели утром во вторник, сообщил прокурор Марселя Ксавье Тарабо.
"Мы только что обнаружили под обломками тело мужчины", — заявил Тарабо в эфире телеканала BFMTV.
Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер добавил, что в настоящий момент на месте обрушения работают 80 сотрудников спасательных служб, а также 120 полицейских. Он подчеркнул, что спасателям удалось обнаружить пространства, в которых могут находиться "от пяти до восьми человек".