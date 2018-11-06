Под обломками обрушившегося в Марселе дома нашли тело погибшего

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жертвой обрушения жилого дома в центре французского города Марсель стал один человек, тело обнаружили спасатели утром во вторник, сообщил прокурор Марселя Ксавье Тарабо.

Жилой дом обрушился утром в понедельник в Марселе. Согласно данным портала France Info , речь идет о двух зданиях, у которых была общая стена — 63 и 65 по улице Обань (rue d'Aubagne). Одно из них находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены. Ряд французских СМИ отмечали, что внутри могли находиться люди, самовольно устроившие себе приют в опустевшем доме. О причинах обрушения здания пока не сообщалось.

"Мы только что обнаружили под обломками тело мужчины", — заявил Тарабо в эфире телеканала BFMTV.

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер добавил, что в настоящий момент на месте обрушения работают 80 сотрудников спасательных служб, а также 120 полицейских. Он подчеркнул, что спасателям удалось обнаружить пространства, в которых могут находиться "от пяти до восьми человек".