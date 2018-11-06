Макрон предложил создать общеевропейскую армию

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию".

"Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов", — заявил Макрон в эфире радиостанции Europe 1

Французский президент подчеркнул, что сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

"Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов", — заключил Макрон.

Европейские политики регулярно высказывают предложения о создании единой армии Евросоюза. Так, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявлял, что мечтает о создании армии, "которая сообща несет ответственность за поддержание демократии, прав человека и свободы в Европе и в зарубежных миссиях".