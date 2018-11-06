Глава Минобороны Польши едет в США на переговоры с Мэттисом о "Форт-Трамп"

ВАРШАВА, 6 ноя — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на следующей неделе в США проведет переговоры со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом на тему создания в Польше постоянной американской военной базы.

"Неделю тому назад я разговаривал с Джоном Болтоном – советником президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Ровно через неделю – во вторник – буду в Пентагоне разговаривать с министром обороны Джеймсом Мэттисом", — рассказал Блащак в эфире Польского радио.

"Вопрос, который является предметом моих стараний – постоянное присутствие американских войск в Польше, то есть безопасность нашей страны", — уточнил он.

Польский министр также заявил, что в США проведет встречи с американскими парламентариями по тематике американской базы в Польше.

"На следующей неделе у меня также будут встречи в конгрессе Соединенных штатов с сенаторами. Раньше такая серия встреч уже состоялась. Я разговаривал с сенаторами как республиканской, так и демократической партий. Я убеждаю их в том, что постоянное присутствие американских войск в Польше полезно для Польши и для Соединенных штатов", — заявил Блащак.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.