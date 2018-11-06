В Индии планируют очистить воздух с помощью искусственно вызванного дождя

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя — РИА Новости. Индийская столица может стать первым городом, где власти применят технологию искусственно вызванных дождей для очистки воздуха, заявил в понедельник секретарь Центрального управления по контролю загрязнением Прашант Гаргава.

"Искусственные дожди могут стать решением проблемы загрязнения воздуха. Мы внимательно изучаем эту возможность вместе с Метеорологическим департаментом Индии и Индийским технологическим институтом (IIT)", — сказал Гаргава газете Economic Times. По его словам, власти планируют начать эту операцию уже после 10 ноября. Для этого задействуют самолеты, которые будут рассеивать в облаках особые вещества, вызывающие осадки.

"Мы, со своей стороны, готовы вызвать искусственный дождь, однако сперва нам необходимо дождаться благоприятных условий — формирования облаков и ветра. До 10 ноября это маловероятно", — прокомментировал изданию профессор IIT Саччида Нанд Трипати. "Мы внимательно следим за ситуацией", — подчеркнул эксперт.

Как сообщали РИА Новости в Делийском управлении по контролю за загрязнением, в понедельник концентрация в воздухе мелкодисперсных частиц (так называемых PM 2,5 с диаметром до 2,5 микрометра) в столичном регионе достигла отметки 644 мкм. Это более чем в 25 раз выше безопасной для здоровья человека среднесуточной нормы, которая, как установила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), составляет 25 мкм.

Специалисты увязывают резкий скачок загрязнения воздуха с идущим дымом от пожаров в сельских угодьях штатов Харьяна и Пенджаб, где фермеры традиционно осенью сжигают жнивье после сбора урожая. Ежегодно в этот период жители индийской столицы, население которой превышает 16 миллионов человек, страдают от низкого качества воздуха и спровоцированных смогом болезней. Кроме того, 7 ноября в Нью-Дели будет отмечаться "праздник огней" Дивали, во время которого население активно взрывает фейерверки и петарды. Ожидается, что после этого ситуация с загрязнением воздуха обострится еще сильнее.

Многие горожане страдают астмой и другими заболеваниями легких, которые обостряются именно осенью. Периодически, когда загрязнение воздуха вырастает до пиковых значений, власти принимают решение о приостановке занятий в школах и вузах, вводят временные запреты на строительные работы и использование частного транспорта в пределах города. Несмотря на это, согласно статистике ВОЗ, ежегодно в Индии от ядовитого смога умирают порядка миллиона человека, а Нью-Дели продолжает уверенно удерживать статус города с худшей экологией в мире.