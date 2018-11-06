Япония планирует как можно скорее создать способы расчетов с Ираном

ТОКИО, 6 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Япония должна как можно скорее создать способы финансовых расчетов с Ираном в связи с решением, принятым США об исключении Японии и еще 7 стран из-под действия нефтяных санкций в отношении Ирана, сообщили РИА Новости в МИД Японии.

"Учитывая это решение США, необходимо как можно быстрее создать способы финансовых расчетов с Ираном, для этого мы намерены энергично заняться рассмотрением этого вопроса вместе с заинтересованными (структурами – ред.)", — сообщил МИД Японии на запрос агентства относительно сроков создания специального счета для расчетов с Ираном.

Для стран, которые на 180 дней будут выведены из-под действия санкций США в отношении Ирана, вводится условие для оплаты закупок нефти. Как ранее сообщили РИА Новости в Госдепартаменте США, расчеты не могут производиться в твердой валюте. Средства за приобретенную нефть эти страны должны будут переводить на особый счет — эскроу-счет. Таким образом, Иран получает своего рода кредит на приобретение "разрешенных товаров". Список этих гуманитарных товаров определяют США. Эскроу-счет может быть создан только в той стране, которая закупает нефть, а не в Иране.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.