Санкции США разозлили Китай, заявили в "Ростехе"

ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Санкции Вашингтона по-спортивному разозлили Китай, ответом на них должно стать более тесное сотрудничество Пекина и Москвы, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 пройдет в Чжухае с 6 по 11 ноября.

"Динамично развиваются контакты и по военно-технической линии. Это не пустая фраза. Вы спрашиваете, как повлияли санкции? Я был очень приятно удивлен, они, я бы сказал так, раззадорили, по-спортивному разозлили наших китайских партнеров. Нельзя с такой большой, великой страной, с крупным игроком на мировой арене разговаривать языком давления, угроз, ультиматумов", — сказал Кладов.

По его словам, в Пекине считают, что ответом на санкции должно стать еще более тесное, более глубокое сотрудничество с Россией.

"Мы должны с Россией быть плечом к плечу, спина к спине, как они сказали. Знаете, как в голливудском боевике, спина к спине. И ответом на эти вызовы должно быть военно-техническое сотрудничество и в сфере совместных разработок, и в сфере поставок, и в сфере создания и налаживания производства новых образцов", — сказал Кладов.