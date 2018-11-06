В Австралии мужчина умер после нападения акулы, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мужчина скончался в Австралии от ранений после того, как на него напала акула, сообщает новостной портал news.com.au.

Как сообщает портал, в понедельник группа друзей отдыхала на арендованной яхте в районе тихоокеанского архипелага Уитсанди. Во время купания на 33-летнего жителя штата Виктория напала акула, он получил множественные ранения.

Мужчина был доставлен в больницу города Маккай в критическом состоянии. Позднее он скончался из-за потери крови. "Были приложены все возможные усилия, чтобы спасти жизнь мужчине", — заявил представитель полиции штата Квинсленд.

По данным портала, с сентября это уже третий случай нападения акулы на людей в этом районе, популярном среди отдыхающих. Местные власти распространили соответствующее предупреждение для туристов.