Назван самый загрязненный город Европы

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Македонский город Тетово оказался наиболее загрязненным в Европе, об этом свидетельствуют данные рейтинга Pollution Index 2018 Mid-Year, составленного сайтом numbeo.com.
В десятку самых загрязненных европейских городов также вошли албанская Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины — Сараево, польский Краков, болгарский Пловдив, а также столица Украины — Киев.
Москва и Санкт-Петербург оказались в списке на 19-м и 17-м местах соответственно.
Ранее доклад Всемирной организации здравоохранения по загрязнению воздуха в 2018 году поместил Скопье вместе с городом Тетово на западе Македонии и промышленным муниципалитетом Тузла в Боснии и Герцеговине в десятку городов мира, где труднее всего дышать.