В Китае представили макет совместного с Россией самолета CR-929

ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") и Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC) впервые презентовали на открывшемся во вторник Чжухайском авиасалоне полномасштабный макет совместного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR-929, передаёт корреспондент РИА Новости.

Демонстрационная версия макета 1:1 включает в себя кабину экипажа и три класса компоновки пассажирского салона. Длина макета — 22 метра, высота — 6,5 метра, ширина — 5,9 метра. Салон оснащён двумя рядами кресел первого класса, тремя рядами кресел бизнес-класса и четырьмя рядами кресел эконом-класса, включая развлекательную систему и внутреннее оформление в китайском и русском стилях.

Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) и укороченным фюзеляжем (CR929–500).

"Сегодняшнее событие — открытые полномасштабного макета нашего совместного самолёта и возможность воочию побывать в кабине, посмотреть на организацию пространства в салоне первого класса, бизнес-класса, эконом-класса, побывать в кабине экипажа, показывает, что нам есть чем заинтересовать (покупателей — ред.)", — сказал журналистам президент ОАК Юрий Слюсарь.

Главный конструктор CR-929 от российской стороны Максим Литвинов в свою очередь напомнил, что программа CR-929 находится на этапе эскизного проектирования и отбора поставщиков основных систем и оборудования, который завершится до конца 2019 года. В результате будет сформирован окончательный облик самолета. Также он отметил, что, по договоренности с СОМАС, Инженерный центр по разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будет расположен в России.

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию этой машины к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.