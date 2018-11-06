В США попросили избирателей быть осторожнее при чтении новостей о выборах

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Спецслужбы США накануне промежуточных выборов дали избирателям две простых рекомендации с целью обезопасить выборы от внешнего воздействия: пользоваться информацией от первоисточника и быть осторожнее при чтении новостей, — следует из распространенного во вторник заявлении глав ФБР, минюста, национальной разведки и министерства внутренней безопасности США.

"Избиратели могут предпринять некоторые простые шаги, чтобы помочь обезопасить наши выборы, в том числе: брать информацию о выборах прямо из первоисточника,… быть осторожнее при потреблении или расшаривании информации, связанной с выборами", — говорится в документе.

Подписанты заверяют американских граждан в том, что их ведомства провели беспрецедентную работу для обеспечения защиты выборов.

Ранее министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен заявила о создании Центра сбора и анализа информации об инфраструктуре голосования, к которому подключились все 50 штатов и 1000 местных образований. В дни выборов этот центр будет работать и следить за работой системы. Выявлять потенциальные угрозы призвано специальное программное обеспечение, которое было внедрено в систему так, что "охраняет" волеизъявление более 90% зарегистрированных избирателей. Вдобавок представители штатов прошли специальное обучение.

На выборах 6 ноября будут разыграны 435 мест в палате представителей и 35 мест в сенате.