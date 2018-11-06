Спецслужбы США заявили об отсутствии взломов инфраструктуры для голосования

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Накануне промежуточных выборов в США спецслужбы не располагают данными о попытках взлома инфраструктуры для голосования, говорится в распространенном во вторник заявлении глав ФБР, минюста, национальной разведки и министерства внутренней безопасности США.

"На этот момент у нас нет указаний на взлом нашей национальной инфраструктуры для голосования, который мог бы помешать голосованию, изменить число голосов или подорвать возможность подсчитать голоса", — сказано в документе.

При этом его подписанты предупреждают граждан, что иностранные игроки, в частности Россия, "продолжают попытки повлиять на настроения общества и предпочтения избирателей посредством действий, направленных на то, чтобы посеять раздор".

По мнению авторов заявления, такие попытки могут быть предприняты путем распространения неверной информации о политических процессах и кандидатах, "лжи о собственном вмешательстве", распространения пропаганды в соцсетях и другими способами.

"Американское общество может уменьшить влияние этих усилий, если будет оставаться информированным, сообщать о подозрительной деятельности, и быть бдительными потребителями информации", — говорится в заявлении.

Там отмечается, что США не потерпят иностранного вмешательства в выборы со стороны России, Китая, Ирана и других стран. Попытавшихся сделать это ждет наказание, сказано в документе.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.