США призвали наказать виновных в смерти советницы мэра Херсона

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что США призывают привлечь к ответственности виновных в убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"США выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Нападения на гражданское общество Украины должны прекратиться. Те, кто ответственен за организацию и совершение этой ужасной атаки, должны быть преданы суду", — заявила Науэрт в своем Twitter.

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.