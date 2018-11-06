В Пентагоне заявили, что Россия не сможет поддерживать свой потенциал

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Россия вряд ли будет представлять такую же угрозу для США, как Китай в 2025-2035 годах, поскольку не сможет поддерживать на текущем уровне свой потенциал, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

"Когда мы говорим о горизонте 2025-2035 годов – ориентир, по которому мы оцениваем свою способность выполнять свои функции на тот момент, – то мы способны будем добиться больших возможностей, чем Китай, и, возможно, Россия, которая вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас. Там снижаются демографические и экономические показатели. И я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025-2035 годах, как Китай", — сказал он в ходе выступления в университете Дьюка, которое транслировалось на сайте Пентагона.

По мнению Данфорда, у Китая больше возможностей для наращивания своего потенциала.

"То, что они сделали с точки зрения наращивания своего военного потенциала за последние несколько лет, по моему мнению, они продолжат это… Думаю, следующие 20-30 лет надо смотреть на Китай как на угрозу, на которую мы должны ориентироваться", — добавил Данфорд.

В сентябре министр обороны США Джеймс Мэттис назвал ядерное оружие России первостепенной внешней угрозой для своей страны.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. В документе говорится, что Вашингтон продолжит инвестировать в разработку ядерных боезарядов малой мощности и модернизировать элементы "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подлодки и бомбардировщики).

Президент России Владимир Путин в марте в послании Федеральному собранию подчеркивал, что Москва никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.