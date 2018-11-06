МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Лозовой рассказал, что его задержали в аэропорту Праги за попытку рассчитаться фальшивыми деньгами.

"Был в Праге. Хотел купить в duty free подарок маме, оказалось, что деньги — фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству — меня задержали", — написал Лозовой на своей странице в Facebook.

По словам депутата, он стал жертвой валютных аферистов, когда его помощник менял средства — дали фальшивые. Сейчас сам помощник находится в полиции Украины и пишет об этом заявление.

Лозовой заявил, что по делу, которое ведет чешская полиция, он проходит как потерпевший.

Комментарием чешской полиции РИА Новости пока не располагает.