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В Минобороны РФ рассказали о перехвате самолета-разведчика ВМС США

(обновлено: 02:37 06.11.2018)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Истребитель Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к границам России самолета ВМС США EP-3E и сопровождал его на безопасном расстоянии, сообщили в Министерстве обороны России.

Американский самолет-разведчик RC-135
© AFP 2018 / USAF/Greg Davis
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Дежурные средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря, движущуюся в сторону российской территории.

Су-27 приблизился к самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ, рассказали в ведомстве.

Сразу после того, как EP-3 изменил курс полета и стал удаляться от российских границ, Су-27 вернулся на аэродром базирования, сообщает Минобороны.

"Небезопасный перехват"

Беспилотный летательный аппарат Lockheed Martin Desert Hawk III
© Фото : Lockheed Martin Corporation
Эксперт объяснил, что скрывается за усилением разведактивности у границ РФ
Командование Военно-морских сил США заявило, что российский Су-27 якобы "небезопасно перехватил" американский самолет-разведчик над Черным морем.

Утверждается, что события разворачивались 5 ноября в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Как отмечается в сообщении, Су-27 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от американского самолета, что является небезопасным маневром и ставит под угрозу жизни американских пилотов. Затем, как утверждают американские военные, Су-27 снова подлетел к EP-3, сблизился с ним и, сделав вираж с применением форсажа, отклонился.

В Минобороны, в свою очередь, подчеркнули, что сопровождение самолета ВМС США велось с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

ВМС США опубликовало видео, на котором Су-27 выполняет перехват EP-3. На кадрах видно, как российское воздушное судно пролетает около американского самолета. При этом истребитель качнул крылом, показав свое оружие.

Пролет Ту-142

Американский самолет-разведчик RC-135
CC BY 2.0 / U.S. Air Force photo/Master Sgt. Scott Wagers /
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Журналисты, находившиеся на борту американского военного корабля Mount Whitney, принимающего участие в маневрах НАТО в Норвежском море, ранее засняли пролетевший неподалеку российский противолодочный самолет Ту-142МК "Александр Можайский". Фотографии опубликовал в Twitter французский корреспондент Пьер-Анри Дейе.

В Минобороны России позднее подтвердили факт пролета Ту-142 вблизи кораблей НАТО. "Второго ноября 2018 года два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря", — говорится в заявлении, опубликованном военным ведомством.

Военная активность у российских границ

Американский самолет Boeing RC-135 на британской базе Милденхолл
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / RC135 - RAF Mildenhall
"Американцы ведут себя нагло". Эксперт о самолетах ВВС США у границы России
Представители ВМС США ранее заявляли о перехватах американских самолетов. В частности, как утверждается, в январе 2018 года российский Су-27 приблизился к ЕР-3 на расстояние около 1,5 метра и пересек полетный маршрут борта-разведчика.

Несколько месяцев спустя, в мае, российский истребитель произвел сближение с противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon над Балтийским морем. Ранее, в июне 2017 года, самолет этой серии Су-27 перехватывал над Черным морем.

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