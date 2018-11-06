Источники объяснили исключение Италии из новых санкций США против Ирана

РИМ, 6 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Исключение Италии из новых американских санкций в отношении Ирана объясняется превосходным состоянием двусторонних отношений между Римом и Вашингтоном, стало известно поздно вечером в понедельник журналистам из источников в правительственном Дворце Киджи.

"Безусловно, это решение не было случайным и является плодом превосходного состояния отношений между Италией и США. Это позитивная новость для наших предприятий", — отметили правительственные источники.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.

Дополнительные санкции США, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предупредил, что Вашингтон незамедлительно введет санкции против тех, кто попробует использовать механизмы обхода ограничений против Тегерана.