В Кремле не сомневаются во встрече Путина и Трампа в Париже‍

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно встретятся в Париже на мероприятиях, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны, но встреча будет "на ногах" из-за формата мероприятий, лидеры договорятся о полноформатной встрече в будущем, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они обязательно встретятся", — сказал Песков. При этом он пояснил, что полноформатной встречи в Париже не будет.

"Действительно, обстоятельства немного изменились. Многосторонний формат мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны, не позволяет провести обстоятельную встречу двум президентам", — пояснил Песков.

Именно поэтому, по его словам, принято решение, что Путин и Трамп "на ногах" переговорят и условятся о полноформатной встрече.

"Не уверен во встрече"

В понедельник Трамп заявил, что "не уверен" во встрече с Путиным в Париже, но не исключил переговоров с российским лидером на саммите "большой двадцатке" в Аргентине.

"Я не уверен, что мы будем встречаться в Париже, вероятно, нет", — сказал глава Белого дома журналистам президентского пула, отвечая на вопрос о предстоящей встрече с Путиным.

"Мы еще ни о чем не договорились (относительно встречи в Париже — ред.) Мы не знаем, будет ли это правильным местом. Я еду в Париж по другим причинам. Но мы встретимся на G-20, и, вероятно, у нас будет встреча после этого. Вероятно, множество встреч", — добавил Трамп.

"Поладить с Россией, Китаем и всеми было бы хорошо, я давно это говорил", — заключил президент США.

Краткие переговоры

Ранее Трамп затруднился ответить на вопрос РИА Новости, о чем будет говорить с Путиным на встрече в Париже. "Я понятия не имею, что сказать", — ответил он.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет краткой, а на "двадцатке" полномасштабной.

По его словам, встреча в Буэнос-Айресе ещё согласовывается.

Саммит в Хельсинки

"Примерное время встречи трудно сказать, даже невозможно пока", — сказал Ушаков.

Единственные двусторонние переговоры Путина и Трампа прошли в июле в Хельсинки. До этого мировые лидеры только встречались на международных конференциях: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре того же года.

На встрече в Хельсинки президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, достигнув по ряду направлений практических договоренностей.

Песков объяснил, почему встреча Путина и Трампа в Париже будет "на ногах" pic.twitter.com/uLfAPAIdnw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 ноября 2018 г.

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