В Лондоне проходит антиправительственная акция "Марш миллиона масок"

ЛОНДОН, 6 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Традиционное "шествие масок" ­- организованная движением Anonymous демонстрация – завершается в эти минуты в центре Лондона.

Движение Anonymous объединяет так называемых "хактивистов", отстаивающих идею использования компьютеров и компьютерных сетей для продвижения политических идей, свободы слова, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в сети.

"Марш миллиона масок" проводится 5 ноября с 2013 года в целом ряде стран. Дата выступлений выбрана не случайно: в этот день в 1605 году заговорщики в Лондоне собирались взорвать здание парламента. Благодаря фильму "V — значит Вендетта" маска одного из участников "порохового заговора" Гая Фокса стала международным символом бунта и сопротивления.

"Мы видели злоупотребления и некомпетентность правительства и предыдущих правительств, мы видели все более масштабное разрушение гражданских свобод, близких нашему сердцу, мы видели попытки использовать интернет как еще одно оружие полицейского государства, мы наблюдали пренебрежение правительства по отношению к мигрантам, бедным, пожилым и инвалидам. Мы видели, как богатство, доходы и жадность немногих ставится выше благополучия многих, и мы говорим: хватит", — заявляет движение на официальной странице сегодняшнего марша в Facebook.

На демонстрацию в центре Лондона городские власти отводят Anonymous три часа, шествие обычно сопровождается задержаниями десятков его участников за нарушение общественного порядка.

Точное количество полицейских, обеспечивающих сегодня безопасность в центре города, Скотланд-Ярд не называет.

5 ноября – "ночь костров" или "ночь Гая Фокса" — британцы отмечают фейерверками, повсюду можно слышать взрывы петард и хлопушек. Нынешняя "ночь костров" оказалась омрачена скандалом: в интернете появился видеоролик, высмеивающий пожар в жилом доме Grenfell Tower, унесший 14 июня 2017 года жизни десятков человек, в том числе детей. Видеоролик осудили премьер-министр Тереза Мэй и министр внутренних дел Саджид Джавид. Столичная полиция Лондона обещала провести тщательное расследование.