ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Многие хотели быть в охране концлагеря". Украинская игра про Освенцим

01840
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше. Архивное фотоКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Польская прокуратура начала проверку компьютерной игры "Цена свободы". По ее сценарию действие происходит в Освенциме — нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау, геймерам предлагается почувствовать себя надзирателями. Игра разрабатывалась украинской компанией, но в Варшаве по привычке увидели руку Москвы. РИА Новости разбиралось, почему разработчики нарушили неписаные этические нормы.

"Очень многие играют за Третий рейх"

В "Цене свободы" предлагалось поиграть как за узников Освенцима, так и за эсэсовцев-охранников. Задача первых — спастись, задача вторых — уничтожать заключенных. По данным польского издания Rzeczpospolita, в игре были сцены отбора пленных, а также индивидуальные и массовые казни.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
"Игра в концлагерь" ссорит поляков с украинцами. А "виновата" Россия
С жалобой в надзорный орган обратился президент Польского института национальной памяти Ярослав Шарек. По его данным, в презентационном видео игры звучали фразы: "польские концентрационные лагеря", "где честь этого великого польского народа?" и "польские собаки".

Один из разработчиков "Цены свободы", Дмитрий Дыбин из Одессы, признал в беседе с РИА Новости, что "гипотетически играть за охрану было можно". "Я думал, люди спокойнее относятся к воспроизведению истории. Это ведь не противозаконно. Игры выходят со свастиками, и можно играть за нацистов. Очень многие играют за Третий рейх", — сообщил он в интервью.

По его словам, перед запуском проекта компания провела опрос: устроит ли такой сценарий пользователей. "Желающих (играть за эсэсовцев) было полно. Особенно девушек. Желающих играть за зло", — описывает результаты исследования разработчик. Опрос проводился среди игроков Украины и других стран.

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото.
© AP Photo / Czarek Sokolowski
"Бандеровка!" Украинка рассказала, как в Польше реагируют на мову
Дыбин разъяснил, что после поднявшейся шумихи "производство заморожено". Он уверяет, что опубликованный в Сети трейлер — фейк. "Мы к нему не имеем никакого отношения. Никаких газовых камер, полосатой одежды и тому подобного (в игре не было)", — утверждает разработчик.

Он не понимает, почему поднялось "столько шума". "Не нравится — не играйте, но не пишите в прокуратуру. Разве можно так убивать творческих людей? Я просто хотел сделать игру с уникальным и крутым геймплеем, — говорит Дыбин. — А на чью историю она нанизана… Это же игра, условность". Разработчик уточнил, что историю "разгонял" польский журналист Войцех Выбрановский, заявивший, что "Цена свободы" — это провокация России. Как Выбрановский пришел к такому выводу, для Дыбина осталось загадкой.

Но журналиста поддержал депутат польского сейма Йозеф Бринкус, сообщивший, что "хотя официальным производителем игры является компания украинская, ее действительные авторы — россияне". Сам Дыбин отрицает какую бы то ни было связь с Россией и настаивает на том, что игру разрабатывали украинцы.

На сайте опубликовано объявление о том, что разработка игры прекращена. А видео с "польскими лагерями смерти" названо фейковым.

CC BY 2.0 / sixtwelve / AuschwitzКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
CC BY 2.0 / sixtwelve / Auschwitz
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше

Основан "на реальных событиях"

Факельное шествие в Киеве. 29 января 2018
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Уровень антисемитизма растет на Украине. Там же говорят о "провале Кремля"
Появление поддельного трейлера "Цены свободы" совпало с другим скандалом в игровой индустрии — тоже связанным с Польшей. В ноябре польская студия Jujubee должна выпустить игру Kursk, посвященную российской подводной лодке, погибшей с экипажем в 2000 году.

"В игре вам предстоит взять на себя роль шпиона, который проник на борт лодки для получения информации о скоростных подводных ракетах типа "Шквал", — указывали разработчики, уверяя, что сценарий основан на "реальных событиях".

В трейлере показана гибель корабля и моряков. "Последний этап игры — это катастрофа, нужно попробовать от нее сбежать. Это этап, наполненный попытками выжить", — объясняли производители.

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Альтернативная история по версии Украины: Третий рейх победил
Член Совета Федерации Антон Беляков предупредил, что, как только игра будет выпущена, он незамедлительно подготовит обращение в прокуратуру. "Ничего, что на этой лодке погибли наши моряки и их семьи, (которые) все это время скорбят по погибшим отцам и братьям?" — возмущался сенатор в фейсбуке. Ответа от польской компании не последовало.

"Непонимание того, что недопустимо в подходе к некоторым вопросам истории, — недавняя проблема, — говорит РИА Новости специалист по военной истории и геймер Кирилл Копылов. — Посмотрите публикации по геотегам Освенцима в инстаграме. Там много селфи на фоне лагеря смерти, обычных молодежных жизнерадостных "себяшечек". Молодые люди не осознают, что это не совсем уместно. "Это же достопримечательность? Так давайте фотографироваться на ее фоне!" С этими играми похожая ситуация: разработчики искренне не понимают, что тут не так."

Во многих играх можно играть за немцев во Второй мировой войне, эта сторона пользуется популярностью у геймеров. Но, как отмечает Копылов, в игровой индустрии есть неписаные правила: "Во-первых, немцев изображали как людей со сложной и неоднозначной судьбой и не отрицали совершенные ими преступления. Во-вторых, никогда не касались расовой политики Третьего рейха. По такому принципу: нравятся тебе танчики или подлодки немецкие, ты поклонник асов люфтваффе — играй на здоровье. Но идеологической составляющей в игре не должно быть. Это может быть германофилия, но не восторженное отношение к Гитлеру и нацизму. Это подразумевалось само собой".

Украинский город Ковель. Гитлеровцы насильственно отправляют советских людей в Германию. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В украинском Ковеле костями советских военнопленных штукатурили школу
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, по чьим произведениям тоже разрабатывали компьютерные игры, в комментарии РИА Новости выразил мнение, что "есть границы, которые нельзя переходить даже в игре". "Можно по прошествии лет делать игры, в которых геймеры принимают разные стороны в войне, включая и гитлеровскую Германию. Это уже история. Но играть за убийц, а не за солдат, играть за надзирателей лагеря смерти — это за гранью. Это для людей с садистскими наклонностями", — считает писатель.

Лукьяненко подчеркивает, что всегда выступал против ограничений творчества. "Но здесь могу лишь развести руками. Если не срабатывают моральные тормоза у людей, то должны действовать государственные механизмы", — полагает он. И задается вопросом: "Если страна, где живут разработчики таких игр, лишь называет себя цивилизованной, кто может им помешать?"

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена