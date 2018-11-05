У берегов Испании погибли 17 мигрантов

МАДРИД, 5 ноя – РИА Новости. Семнадцать мигрантов погибли у берегов Испании: по данным Службы спасения на море, 13 человек утонули в море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря), пытаясь добраться до Испании, еще четверо погибли, когда их лодка налетела на скалы.
Более 47,5 тысяч мигрантов прибыли в Испанию через Средиземное море с начала года, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. 567 человек погибли (данные на 2 ноября).
Всего с начала года через Средиземное море в Европу попали более 98 тысяч человек (за весь прошлый год — почти 172 тысячи). На пути в Европу погибли или пропали без вести две тысячи человек.