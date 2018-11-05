Глава МВФ нашла много общего у наших дней и периода перед Первой мировой

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. У современности много общего с периодом перед первой Мировой войной. Такое мнение высказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в статье, опубликованной на сайте учреждения.

По ее словам, обе эпохи роднит рост неравенства и неравномерное распределение выгоды от технологического прогресса и глобализации. Из-за этого перед Первой мировой войной страны стали отказываться от сотрудничества на международной арене и продвигать свои отдельные интересы.

"Результатом стала катастрофа – абсолютное доминирование современных технологий, готовых к кровопролитиям и разрушениям", — пишет глава МФВ.

Как отмечает Лагард, сегодня, как и в начале XX века, среди населения Земли наблюдается негативная реакция на глобализацию и социальное недовольство неравномерным распределением прибыли от достижений современности.

"Мы можем увидеть поразительное сходство с периодом до "Великой войны" — головокружительные технологические достижения, углубление глобальной интеграции и растущее благосостояние, которое избавило огромное количество людей от нищеты, но, к сожалению, также оставило многих позади", — говорится в статье.

По мнению Лагард, международному сообществу необходимо научиться адаптироваться к подобным чертам исторической действительности. Для этого важно укрепить сотрудничество между государствами в различных сферах взаимодействия — "от финансовой интеграции и финансово-технологического сектора до издержек коррупции и изменения климата".