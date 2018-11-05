Девять человек числятся пропавшими без вести после обрушения дома в Марселе

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Девять человек числятся пропавшими без вести после обрушения жилого дома в понедельник в центре французского города Марсель, сообщил глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье.
"На данный момент девять человек числятся пропавшими без вести в результате инцидента на улице Обань в Марселе", — заявил Мюзелье в своем микроблоге в Twitter.
По словам главы региона, на месте сейчас работают спасатели.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с жителями Марселя в связи с инцидентом.
"Этим утром пострадал Марсель, и он все еще страдает… Солидарность со всеми нашими соотечественниками из Марселя", — написал Макрон в Twitter.
9 personnes portées disparues à #Marseille— News&Compagnie BFMTV (@NathalieLevyNC) 5 ноября 2018 г.
"On est sur une course contre la montre, tout en étant minutieux dans la recherche" dit le Capitaine Alexandre Jouassard #NewsAndCo @BFMTV pic.twitter.com/uXvj6SovmV