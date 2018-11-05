Постпред Ирана попросил ООН "противостоять противоправным" действиям США

ООН, 5 ноя — РИА Новости. Постпред Ирана в ООН Голамали Хошру направил генеральному секретарю организации письмо с просьбой отреагировать на введенные в понедельник США "незаконные и противоречащие общепринятым принципам Устава ООН" санкциям, говорится в письме постпреда, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.

"Безответственное поведение Соединенных Штатов требует коллективного реагирования международного сообщества на поддержание верховенства закона, предотвращение подрыва дипломатии и защиты многосторонности", — говорится в письме Хошру.

Постпред считает, что ООН и ее государства-члены "должны противостоять этим противоправным деяниям".

"Следует вновь заявить, что Совет Безопасности в резолюции 2231 призвал все региональные и международные организации поддержать осуществление СВПД, воздерживаться от действий, которые подрывают его", — добавил Хошру.

"Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности, а также документа Генеральной Ассамблеи", — заключил иранский дипломат.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.