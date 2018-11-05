Постпред Ирана попросил ООН "противостоять противоправным" действиям США

ООН, 5 ноя — РИА Новости. Постпред Ирана в ООН Голамали Хошру направил генеральному секретарю организации письмо с просьбой отреагировать на введенные в понедельник США "незаконные и противоречащие общепринятым принципам Устава ООН" санкциям, говорится в письме постпреда, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
"Безответственное поведение Соединенных Штатов требует коллективного реагирования международного сообщества на поддержание верховенства закона, предотвращение подрыва дипломатии и защиты многосторонности", — говорится в письме Хошру.
Постпред считает, что ООН и ее государства-члены "должны противостоять этим противоправным деяниям".
"Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности, а также документа Генеральной Ассамблеи", — заключил иранский дипломат.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.