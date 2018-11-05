Лавров объяснил, почему США объявили о намерении выйти из ДРСМД до выборов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Республиканская администрация США объявила о намерении выйти из Договора о РСМД накануне промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября, чтобы усилить позиции однопартийцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

"Совместной работе сильно мешают внутриполитические неурядицы в США. К сожалению, их заложниками становятся даже важные для поддержания глобальной стабильности разоруженческие договоры между нашими странами. Симптоматично, что республиканская администрация объявила о намерении выйти из Договора о РСМД именно накануне промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. Видимо, не в последнюю очередь рассчитывала таким образом подкрепить позиции однопартийцев перед голосованием", — сказал министр в интервью испанской газете El Pais.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.