НАТО не готова к затяжной войне с Россией, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Заявление главы международного военного штаба НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса свидетельствуют, что союзники по альянсу не готовы к полномасштабной войне с Россией, считает дипломатический источник в Брюсселе.

"Скоротечный же конфликт – это область превосходства русских. Неслучайно принято решение удвоить к 2019 году до 72 тысяч военнослужащих численность российских Воздушно-десантных войск. И они более мотивированы и подготовлены, нежели 20-тысячные силы реагирования НАТО с их резервом в 30 тысяч военнослужащих", — сказал собеседник агентства.

Брукс в интервью журналу Defense News сообщил, что в случае столкновения с Россией европейские страны-участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами, связанными с логистикой. Генерал отметил, что необходимо увеличить пропускную способность основных портов, найти магистрали, которые выдержат вес военной техники.

Идею создания "военного Шенгена" первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого, союзнические войска и приписанная к ним военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты". Речь идет об упразднении практики получения от национальных властей стран ЕС разрешений на перемещение войск, вооружений, боеприпасов, имущества и регулярных гуманитарных конвоев. При этом дороги и мосты в государствах-членах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.