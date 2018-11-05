США пожаловались, что их самолет-разведчик перехватили у российских границ

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Командование военно-морских сил США утверждает, что российский истребитель Су-27 "небезопасно перехватил" американский самолет-разведчик над Черным морем.

"Пятого ноября 2018 года американский самолет EP-3 Aries, летевший в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27. Это взаимодействие было признано небезопасным из-за того, что Су-27 совершил скоростной пролет непосредственно перед самолетом, подвергая риску пилотов и экипаж", — говорится в сообщении на сайте ВМС США.

После этого, как утверждают американские военные, Су-27 еще раз пролетел вблизи EP-3 с применением форсажа.

"Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и колебаниях от второго. Продолжительность перехвата составила около 25 минут", — говорится в сообщении.

Активность у границ России

Самолет Lockheed EP-3 является версией военно-морской версией турбовинтового самолета-разведчика P-3 Orion.

В последние месяцы американские самолеты-разведчики и беспилотники все чаще появляются у границ России. Время от времени они облетают вокруг Калининградской области и Крыма, порой их замечают неподалеку от Ленинградской области.

Последний подобный случай произошел 22 октября – тогда самолет RC-135V пролетел у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Незадолго до этого, 19 октября у западных областей России был замечен еще один Boeing RC-135U ВВС США.

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон воздержаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.