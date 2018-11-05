В Италии освободили заложников, которых удерживали в почтовом отделении

РИМ, 5 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Четверо женщин, которых в понедельник в течение семи часов в качестве заложников удерживал в почтовом отделении итальянского города Пьеве-Модолена 55-летний Франческо Амато, освобождены, никто из них не пострадал, сообщил в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24 генерал карабинеров Клауидио Домидзи.

По его словам, правоохранителям в ходе длительных переговоров удалось уговорить Амато сдаться, не прибегая к проведению спецоперации по освобождению заложников. Карабинеры задержали преступника и увезли его на допрос, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства происшедшего. Вышедших на свободу женщин собравшиеся у здания почты земляки приветствовали аплодисментами.

В понедельник утром скрывавшийся от итальянских властей Франческо Амато, который в минувшую среду был приговорен судом к 19 годам лишения свободы за причастность к мафиозной деятельности, захватил в заложники пятерых сотрудников почтового отделения. Вооруженный кухонным ножом мужчина ворвался на почту с криком: "Я убью вас всех". Однако вскоре он выпустил на свободу всех семерых клиентов, находившихся в помещении, а затем и еще одну сотрудницу, которой стало плохо.

Амато требовал встречи с главой МВД Италии, вице-премьером Маттео Салвини. Он сообщил, что совершил захват заложников в знак протеста против несправедливого приговора суда, поскольку не совершал ничего противозаконного.

Амато был арестован в январе 2015 года в рамках полицейской операции под кодовым названием Aemilia и в декабре того же года отдан под суд по подозрению в причастности к деятельности могущественной преступной организации ндрангета. 31 октября он был приговорен судом к 19 годам одному месяцу лишения свободы, но скрылся от итальянского правосудия.