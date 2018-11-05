ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — РИА Новости. Израильская авиация не совершала боевых вылетов в сторону Сирии после передачи Дамаску российских комплексов С-300, заявила журналистам член комиссии Кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова.

"С тех пор, как Сирии была поставлена система С-300, не было ни одного вылета. С-300 – вещь, которая изменила баланс сил в регионе", — сказала Светлова.

Россия поставила Дамаску комплексы С-300 в качестве ответа на трагедию с крушением российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль. Самолет случайно сбили сирийские ПВО из-за того, что израильские ВВС в это время наносили авиаудары в Латакии.

Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. При этом, по версии Минобороны, израильские летчики буквально прикрылись заходившим на посадку Ил-20. В результате 15 российских военных погибли.

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