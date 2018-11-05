Трамп заявил, что будет бороться с голосованием нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на выборах 6 ноября правоохранительные органы будут бороться с голосованием незаконных иммигрантов.

"Правоохранительные органы твердо извещены о необходимости внимательно следить за любым голосованием нелегалов, которое может произойти на выборах во вторник или при досрочном голосовании. Любой, кто будет пойман на этом, подвергнется максимальному уголовному наказанию, которое допускает закон", — написал Трамп в Twitter

Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года заявлял о том, что сотни тысяч или даже миллионы незаконных мигрантов голосовали за его соперника Хиллари Клинтон. Большинство СМИ и местных органов власти, которые отвечают за проведение выборов, опровергали эти заявления. Ряд общественных организаций заявляли, что в действительности случаи голосования нелегалов единичны.

После избрания президентом США Трамп создал комиссию по борьбе с фальсификациями на выборах, но вскоре прекратил ее работу, сославшись на отсутствие сотрудничества со стороны местных властей и властей штатов.