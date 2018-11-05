Трамп заявил, что будет бороться с голосованием нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на выборах 6 ноября правоохранительные органы будут бороться с голосованием незаконных иммигрантов.Twitter.
Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года заявлял о том, что сотни тысяч или даже миллионы незаконных мигрантов голосовали за его соперника Хиллари Клинтон. Большинство СМИ и местных органов власти, которые отвечают за проведение выборов, опровергали эти заявления. Ряд общественных организаций заявляли, что в действительности случаи голосования нелегалов единичны.
После избрания президентом США Трамп создал комиссию по борьбе с фальсификациями на выборах, но вскоре прекратил ее работу, сославшись на отсутствие сотрудничества со стороны местных властей и властей штатов.