В Иране заявили о серии кибератак со стороны Израиля

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти Ирана успешно отразили серию кибератак против телекоммуникационных систем страны, предположительно, предпринятых спецслужбами Израиля, заявил министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

"Этот режим (Израиль – ред.) с печально известной историей применения кибероружия, такого, как Stuxnet, на этот раз попытался повредить коммуникационной инфраструктуре Ирана. Но они ушли с пустыми руками благодаря бдительности наших специалистов", — приводит слова министра телеканал Press TV

Министр добавил, что в связи с враждебными действиями Тегеран намерен обратиться в международные органы правосудия.

В сентябре 2011 года Иран заявил, что компьютерный вирус Stuxnet поразил компьютеры сотрудников АЭС в Бушере, однако не повлиял на работу объекта. В конце ноября президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что "враги Ирана" с помощью некоей компьютерной программы смогли создать "ограниченные" проблемы в функционировании центрифуг комплекса по обогащению урана в Натанзе.

В июне 2012 года газета Washington Post сообщила, что вирус Stuxnet был разработан спецслужбами США и Израиля.