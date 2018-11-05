В Иране заявили о серии кибератак со стороны Израиля

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти Ирана успешно отразили серию кибератак против телекоммуникационных систем страны, предположительно, предпринятых спецслужбами Израиля, заявил министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.Press TV.
Министр добавил, что в связи с враждебными действиями Тегеран намерен обратиться в международные органы правосудия.
В сентябре 2011 года Иран заявил, что компьютерный вирус Stuxnet поразил компьютеры сотрудников АЭС в Бушере, однако не повлиял на работу объекта. В конце ноября президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что "враги Ирана" с помощью некоей компьютерной программы смогли создать "ограниченные" проблемы в функционировании центрифуг комплекса по обогащению урана в Натанзе.
В июне 2012 года газета Washington Post сообщила, что вирус Stuxnet был разработан спецслужбами США и Израиля.