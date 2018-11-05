В Израиле рассказали о ходе переговоров по зоне свободной торговли с ЕАЭС

ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — РИА Новости. Переговоры Израиля и ЕАЭС по созданию зоны свободной торговли продвигаются хорошо, заявил журналистам директор первого евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне.
"Мы исходим из того, что это будет важным шагом, который даст возможность серьезно углубить коммерческие, экономические связи между Израилем и Россией. Переговоры продвигаются хорошо. Особых проблем там нет. Но очень много технической работы", — подчеркнул он.
ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.