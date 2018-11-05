В Израиле рассказали о ходе переговоров по зоне свободной торговли с ЕАЭС

ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — РИА Новости. Переговоры Израиля и ЕАЭС по созданию зоны свободной торговли продвигаются хорошо, заявил журналистам директор первого евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне.

"Мы заинтересованы продолжать продвигаться на всех направлениях, которые существуют в двусторонних отношениях (с РФ — ред.). Возьмем, например, тему экономического сотрудничества. Пару лет назад мы начали переговоры с ЕАЭС о зоне свободной торговли", — сказал Ливне.

"Мы исходим из того, что это будет важным шагом, который даст возможность серьезно углубить коммерческие, экономические связи между Израилем и Россией. Переговоры продвигаются хорошо. Особых проблем там нет. Но очень много технической работы", — подчеркнул он.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.