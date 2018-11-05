В Раде пригрозили оккупировать Россию украинской "нацией воинов"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Россию ждет оккупация со стороны Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.
Мосийчук подчеркнул, что в скором будущем киевские власти попытаются повторить действия своих предков.
"История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию", — заявил Мосийчук, добавив, что на Украине проснулась "нация воинов", которую сможет удовлетворить только такой сценарий.
Мосийчук неоднократно выступал с громкими заявлениями в отношении России. Так, в мае он призвал уничтожить Крымский мост и отметил, что лично принял бы участие в этом процессе, если бы занимал должность министра обороны. Также парламентарий призывал украинские спецслужбы найти "помощников" для атаки на сооружение.
Поверхностные знания
"Все знают, что в 1612 году значительная часть территории, которая позже стала современной Россией, была оккупирована поляками. На службе у Польши были представители украинского казачества, но я их численность не преувеличивал бы", — сказал сенатор в интервью RT.
Цеков подчеркнул, что более точные сведения о национальности интервентов можно получить только после того, как будут проведены "серьезные исторические исследования". Впрочем, сенатор отметил, что результат таких исследований огорчит украинского депутата.