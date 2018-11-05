В Раде пригрозили оккупировать Россию украинской "нацией воинов"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Россию ждет оккупация со стороны Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

По словам парламентария, в День народного единства Россия празднует освобождение не от польских интервентов, а от украинцев. Он высказал уверенность в том, что войско, изгнанное из столицы в 1612 году, на две трети состояло из "украинских казаков".

Мосийчук подчеркнул, что в скором будущем киевские власти попытаются повторить действия своих предков.

"История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию", — заявил Мосийчук, добавив, что на Украине проснулась "нация воинов", которую сможет удовлетворить только такой сценарий.

Мосийчук неоднократно выступал с громкими заявлениями в отношении России. Так, в мае он призвал уничтожить Крымский мост и отметил, что лично принял бы участие в этом процессе, если бы занимал должность министра обороны. Также парламентарий призывал украинские спецслужбы найти "помощников" для атаки на сооружение.

Поверхностные знания

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков скептически оценил слова депутата и предположил, что подобные высказывания демонстрируют очень поверхностное знание истории.

"Все знают, что в 1612 году значительная часть территории, которая позже стала современной Россией, была оккупирована поляками. На службе у Польши были представители украинского казачества, но я их численность не преувеличивал бы", — сказал сенатор в интервью RT.

Цеков подчеркнул, что более точные сведения о национальности интервентов можно получить только после того, как будут проведены "серьезные исторические исследования". Впрочем, сенатор отметил, что результат таких исследований огорчит украинского депутата.