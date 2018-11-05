США внесли в список антииранских санкций зарегистрированный в России банк

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. США внесли в список антииранских санкций зарегистрированный в России "Мир Бизнес Банк", акционером которого является "Банк Мелли Иран" (Bank Melli), сообщает минфин США.

Согласно данным ведомства, под действие санкций попадают все компании, которые принадлежат или контролируются Bank Melli и его дочерними компаниями.

"В дополнение 12 дочерних предприятий Bank Melli или связанных с банком Bank Melli предприятий внесены в санкционный лист…", — говорится в сообщении минфина. Среди этих предприятий, в частности, BMIIC International General Trading LLC, Shomal Cement Company, Persian Gulf Sabz Karafarinan и Mir Business Bank (MB Bank). США обвиняет Bank Melli и другие финансовые организации страны в помощи в финансировании Ираном "дестабилизирующей деятельности". Заявляется, что Иран направлял на поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) миллиарды долларов.

Как следует из данных на сайте "Мир Бизнес Банка", он был зарегистрирован в России и получил лицензию ЦБ РФ на банковские операции в 2002 году. Это банк со 100% участием иностранного капитала. ОАО "Банк Мелли Иран", Тегеран (Национальный банк Ирана) является единственным акционером и учредителем АО "МБ Банк", уставный капитал полностью сформирован за счет его собственных средств.