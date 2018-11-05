В США не видят рисков для энергорынка из-за санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. США не видят рисков для энергетического рынка из-за санкций против Ирана, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы не видим каких-либо рисков для энергетического рынка, потому что США увеличили собственное производство сырой нефти. Мы увеличили на 1,7 миллиона баррелей в день, а наш экспорт увеличился на миллион баррелей. В течение следующего года производство (нефти – ред.) в США увеличится на один или более миллиона баррелей в день", — сказал Хук на брифинге.

Он напомнил, что также добычу нефти увеличили Саудовская Аравия, Россия и Ирак, что гарантирует возмещение иранской нефти на мировом рынке в случае полного прекращения ее экспорта, чего и добиваются США.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список, в том числе 14 крупнейших банков, при этом исключив из санкций по экспорту иранской нефти Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань.