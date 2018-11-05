Нетаньяху рассчитывает обсудить Иран на возможной встрече с Путиным

ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — РИА Новости. Израильская сторона рассчитывает обсудить тему Ирана в ходе возможной встречи премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам директор 1-го евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне.

"Конечно, иранская тема очень важная. Мы видим негативную роль, которую играет Иран. Видим, что Иран пытается создать, в том числе в странах, которые соседствуют с нами, силы, которые… будут действовать против Израиля", — сказал Ливне.

"Мы уже говорили, что не позволим Ирану создавать новые базы в регионе вообще и конкретно в Сирии. Так что, конечно, иранская тема будет", — добавил он, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждение темы Ирана в ходе встречи лидеров двух государств.

В понедельник МИД Израиля заявил, что Нетаньяху рассчитывает с Путиным 11 ноября в Париже.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Нетаньяху в Париже, заявил, что пока график президента предусматривает только беседу с американским коллегой Дональдом Трампом, но возможно общение "на ногах".