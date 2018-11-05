США ввели санкции против более 700 лиц и организаций из Ирана

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США внесли более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Так, в список попали авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии Ирана, а также 70 финансовых организаций, в том числе 14 крупнейших банков. Вашингтон обвиняет их в финансировании "дестабилизирующей деятельности".

Те, кто продолжат вести с ними бизнес, рискуют попасть под вторичные санкции США. Однако семь стран получили временные исключения: Китай (в том числе Тайвань), Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и Турция.

В Минфине подчеркнули, что это самые масштабные единовременные меры, направленные против Тегерана.

Отмечается, что санкции наложат "беспрецедентное финансовое давление на иранский режим", что позволит "договориться о всеобъемлющей сделке, которая навсегда предотвратит получение Ираном ядерного оружия и остановит разработку баллистических ракет".

Глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что Тегеран столкнется с нарастающей финансовой изоляцией и экономической стагнацией. В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что новая сделка с Ираном по атому возможна.

Санкции против Ирана Иран и шесть международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) подписали в 2015 году документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. Участники соглашения приняли СВПД, выполнение которого снимало с Ирана ранее наложенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. © AP Photo / Alex Brandon Трамп назвал срок действия новых санкций США против Ирана Тогда же Трамп заявил о восстановлении всех ограничений, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном. Трамп неоднократно критиковал сделку и в мае 2018-го объявил о выходе из соглашения. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того, как Израиль объявил о наличии у него соответствующих разведданных. Остальные члены "шестерки" осудили действия Соединенных Штатов. Европейские партнеры Вашингтона подчеркнули, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки. Часть санкций начала действовать с 7 августа. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.

Власти Ирана резко отреагировали на новые санкции. Президент Хасан Роухани заявил, что страна продолжит продавать нефть и заставит Вашингтон "пожалеть". А верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отметил, что с помощью санкций США хотели парализовать экономический рост страны, однако лишь укрепили самодостаточность Тегерана.