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Русские американцы перед выборами в США: споры и разочарование

(обновлено: 16:48 05.11.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкИзбиратели во время голосования в публичной библиотеке города Вашингтона. 2 ноября 2018Избиратели во время голосования в публичной библиотеке города Вашингтона. 2 ноября 2018
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости, Екатерина Соболь. Русская диаспора в США в канун американских промежуточных выборов представляет собой "маленькую Америку". С одной стороны, в диаспоре идут ожесточенные споры между республиканцами и демократами, а с другой — наблюдается разочарование: политика становится для них слишком токсичной, рассказали опрошенные РИА Новости русские американцы.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.

"Слоны" против "ослов"

Как пояснила РИА Новости Наталья Сабельник, которая на протяжении многих лет представляет Конгресс русских американцев, в этой организации большинство поддерживает Республиканскую партию.

"Я не могу отвечать за всех членов Конгресса русских американцев, но большинство наших членов — из старой русской эмиграции. Поскольку они более консервативные, они в основном республиканцы", — сказала она.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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По ее мнению, также на то, что многие русские американцы встали на сторону республиканцев, повлиял бывший президент США Рональд Рейган, который поддерживал организацию.

Но есть среди них и демократы. В основном они из более поздней волны эмиграции, рассказал РИА Новости сотрудник аппарата сената штата Нью-Йорк Антон Конев. Он ведет в Facebook страницу, посвященную русским демократам в США.

"Я бы сказал, что молодежь — более либеральная. Это дети россиян, которые приехали раньше, и молодые профессионалы, которые недавно эмигрировали из России", — сказал Конев.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПрохожая у плаката, посвященного голосованию на выборах президента США, в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Прохожая у плаката, посвященного голосованию на выборах президента США, в Нью-Йорке

Обстановка накалена

Известный писатель, поэт и публицист Геннадий Кацов, который живет в Нью-Йорке, замечает, что в обсуждениях предстоящих выборов среди представителей русскоязычной диаспоры очень высок накал страстей.

"Я в США почти 30 лет, и ничего подобного не припомню", — признается он.

По его словам, в русской общине мнения так же резко разделились, как и в американском обществе в целом.

Социальная сеть Twitter. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Похоже, сегодня любая этническая община в плане политического противостояния между либералами и консерваторами – пример, условно говоря, в миниатюре того, как поделены американцы на "красных" (республиканцы) и "синих" (демократы)" — говорит собеседник агентства.

"Антитрамписты в нашей общине настаивают, следуя известным лозунгам времен избирательной кампании Хиллари Клинтон 2016 года, что нынешний президент – безграмотный хам, фашист, гомофоб, ставленник (президента РФ Владимира) Путина, женоненавистник и позор Америки. Их оппоненты считают, что, критикуя Трампа, либералы выглядят ничуть не лучше: ведут себя по-хамски, вульгарны, пошлы и нетерпимы к противоположному мнению", — добавил он.

По признанию писателя, "паранойя иногда переходит всякие границы в обоих лагерях" — как в республиканском, так и в демократическом. Особенно, по его словам, это заметно на просторах Facebook, где конфликт может разгореться из-за простой фотографии, публикации без политического подтекста.

Женщина проходит мимо пожарной части в центре Нью-Йорка
© AFP 2018 / Jewel Samad
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"Недавно я был на Брайтон-бич и сфотографировал дощатую набережную в утреннем тумане. Красивая получилась фотография, и я выставил ее на Facebook. Тут же возник комментарий одного из пользователей соцсети: "Логово трампизма в период трампозойской эры", — сказал Кацов.

Он считает, что "диалог между сторонниками "слонов" и "ослов" (символы республиканской и демократической партии) невозможен".

"Еще не начатый спор сразу переходит на личности. Единственное, что сильно отличает сегодня нашу общину от остальной Америки – подавляющее нежелание жить при социализме. Больше 30% опрошенных американцев хотели бы видеть США страной социализма, но, на мой взгляд, "русские американцы" будут стоять против этого до конца", — считает он.

Разочарование и поиск ориентиров

© AP Photo / John LocherМужчина в маске с флагом США
© AP Photo / John Locher
Мужчина в маске с флагом США

Сабельник отмечает, что немало среди россиян и русских в Америке тех, кто предпочитает вообще быть подальше от политики. Во многом — из-за разочарования.

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"Когда была избирательная кампания в США в 2016 году, большинство русских действительно голосовало за Трампа. Во-первых, они голосовали против Хиллари Клинтон, против ее политики. Второе — была надежда на налаживание отношений между нашими двумя странами", — рассказывает она.

Теперь же, по ее словам, когда надежды на улучшение отношений не оправдались, люди говорят, что "один голос ничего не решит", да и лучше подальше держаться от политических споров, дабы не навредить себе и своим близким. Политика стала токсичной темой после всех скандалов между РФ и США и нарратива о "российском вмешательстве", считает Сабельник.

"В "холодную войну" было сложно, но сейчас еще сложнее. Мы тогда говорили, что мы не коммунисты, и отношение менялось. Сейчас ко всем русским относятся предвзято. Подозревают в противоправной деятельности, в шпионаже", — сожалеет она.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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По ее словам, все эти скандалы выливаются в попытки переписать историю, умалить вклад русских в развитие США.

"В 2017 году мы устроили форум по случаю 200-летия крепости Елизаветы. И даже там при наличии документов, свидетельств ученых, что эта крепость была построена по заказу Российской империи, некоторые активисты пытались опровергнуть этот, казалось бы, очевидный факт. Ряд местных жителей потребовали переименовать эту крепость", — рассказывает Сабельник.

Она винит в таком положении дел "СМИ, политиков, которые создают россиянам такой имидж". Однако она отмечает, что губернатор Калифорнии Джерри Браун сильно поддерживает русскую диаспору и не поддался антироссийской истерии. В том числе благодаря его усилиям историческая крепость "Форт Росс" по-прежнему жива как национальный парк.

Сабельник при этом призывает россиян и русских в США не поддаваться унынию и продолжать участвовать в политической жизни.

"Они считают, что один голос погоды не сделает, поэтому зачем идти на выборы. И это ошибочно. Я считаю, что в любой ситуации необходимо идти и выражать свою точку зрения, за нас это никто не сделает, как никто и не изменит имидж, созданный нам. Нужно доказывать своими действиями обратное", — заключает она.

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