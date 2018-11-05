Организация по атомной энергии Ирана попала в санкционный список США

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США внесли в санкционный список Организацию по атомной энергии Ирана, следует из списка американского минфина. Всего в список попали более 700 лиц, организаций, самолетов и судов Ирана.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.