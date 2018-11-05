Санкции грозят Ирану финансовой изоляцией, считает глава Минфина США

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Иран столкнется с нарастающей финансовой изоляцией и экономической стагнацией в результате американских санкций.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок.

"Беспрецедентное финансовое давление на Иран должно ясно дать понять иранскому режиму, что они будут сталкиваться с растущей финансовой изоляцией и экономической стагнацией до тех пор, пока фундаментально не изменят свое дестабилизирующее поведение",- заявил Мнучин.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.