ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве российского военнослужащего в армянском Гюмри, приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщили в понедельник РИА Новости суде общей юрисдикции Ширакской области.

Военнослужащий российской военной базы Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля 2017 года. Он скончался на месте от геморрагического шока, получив восемь колото-резаных ран в области шеи, спины и головы. По данным следствия, житель Степанавана Арман Джанджугазян при содействии неустановленных лиц, представившихся сторонниками террористической организации "Исламское государство"*, по мотивам религиозной ненависти нанес Ялпаеву несколько ударов ножом.

"Джанджугазян приговорен к 22 годам лишения свободы: 20 лет за убийство и еще два года – за незаконное ношение холодного оружия", — сказал собеседник агентства.

Ранее начальник следственного управления Службы нацбезопасности республики Микаел Амбарцумян сообщил в интервью изданию "Жоговурд" (Народ), что обвиняемый через интернет поддерживал связь с лицами, выступающими от имени ИГ*. По его словам, Джанджугазян, постоянно проживая в Греции, в 2014 году принял ислам, после чего начал знакомиться с деятельностью ИГ*. Представитель СНБ заявил, что обвиняемый совершил преступление по собственной инициативе, однако получил через интернет одобрение лиц, выступающих от имени членов ИГ*.

Джанджугазян обвинялся по статьям "убийство по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма" и "незаконное ношение холодного оружия". Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное заключение. Дело было принято к производству судьей суда Ширакской области Ваге Мисакяном 26 декабря минувшего года.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.

* Запрещенная в России террористическая группировка.