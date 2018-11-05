МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление депутата Рады Игоря Мосийчука об "украинской оккупации" России.

Мосийчук ранее заявил, что в 1612 году Москву освобождали не от польских интервентов, а от войска, преимущественно состоявшего из "украинских казаков".

Цеков усомнился в познаниях депутата и предположил, что они, как минимум, носят поверхностный характер.

"Все знают, что в 1612 году значительная часть территории, которая позже стала современной Россией, была оккупирована поляками. На службе у Польши были представители украинского казачества, но я их численность не преувеличивал бы", — сказал сенатор в интервью RT.

По его словам, детальные сведения о национальности интервентов можно получить только при "серьезных исторических исследованиях", а если их все-таки проведут, то результат огорчит украинского депутата.

Мосийчук в своей реплике также намекнул на то, что Киев "может повторить" описанный им сценарий и назвал украинцев "нацией воинов". Собеседник RT назвал эти угрозы воинственными и подчеркнул, что подобные заявления направлены против России, ее языка, культуры и истории.

Игорь Мосийчук резонансно высказывается о России не в первый раз. Он называл Крымский мост объектом "вражеской инфраструктуры" и призывал спецслужбы рекрутировать "помощников" для его разрушения.