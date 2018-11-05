РИМ, 5 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Скрывавшийся от итальянских властей Франческо Амато, который в минувшую среду был приговорен судом к 19 годам лишения свободы за причастность к мафиозной деятельности, захватил в понедельник в заложники пятерых сотрудников почтового отделения в городе Пьеве-Модолена на севере Италии, сообщили местные СМИ.

Вооруженный кухонным ножом 55-летний мужчина ворвался в почтовое отделение с криком: "Я убью вас всех". Однако вскоре он выпустил на свободу всех семерых клиентов, находившихся в помещении, а затем и еще одну сотрудницу, которой стало плохо. Амато требует встречи с министром обороны Италии Элизабеттой Трента и главой МВД, вице-премьером Маттео Салвини.

В настоящий момент в заложниках остаются четыре женщины, работающие в отделении. Здание почты со всех сторон окружено сотрудниками правоохранительных органов. По информации журналистов, рассматривается возможность использования спецподразделений полиции для освобождения заложников.

Амато был арестован в январе 2015 года в рамках полицейской операции под кодовым названием "Аэмилия" и в декабре того же года отдан под суд по подозрению в причастности к деятельности могущественной преступной организации ндрангета. 31 октября он был приговорен судом к 19 годам и одному месяцу лишения свободы, но скрылся от итальянского правосудия.