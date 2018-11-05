Суд Брюсселя обязал монарха Бельгии пройти тест на отцовство

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Апелляционный суд Брюсселя в понедельник постановил, что монарху Альберту Второму в течение трех месяцев надлежит пройти тест на установление отцовства по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль.

"Монарху надлежит пройти тест в течение трех месяцев. Суд признал, что юридический отец госпожи Боэль Жак Боэль не является ее биологическим отцом", — сказал собеседник агентства в пресс-службе суда.

Между тем, как утверждает источник РИА Новости в адвокатском корпусе Брюсселя, Альберт Второй вправе отказаться от прохождения теста на отцовство.

В случае же установления родства, Боэль сможет претендовать на титул принцессы и все привилегии, положенные членам королевской семьи.

Конституционный суд Бельгии в феврале 2016 года постановил, что предполагаемая внебрачная дочь Альберта Второго, передавшего престол своему старшему сыну принцу Филиппу, вправе добиваться установления отцовства. До сих пор эти попытки были безуспешными для Боэль.

В ноябре 2014 года суд первой инстанции Брюсселя делегировал Конституционному суду Бельгии вынесение решения относительно законности требований Дельфины Боэль по установлению отцовства. Высшей судебной инстанции предстояло решить, вправе ли она добиваться проведения теста ДНК с целью официального признания ее незаконнорожденной дочерью 83-летнего монарха.

Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт Второй, как действующий глава государства, пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность.

Мать Дельфины Боэль, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, долгое время скрывала от дочери, кто ее отец. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она внебрачная дочь монарха. Связь бывшего тогда принцем Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако, уже став королем, Дельфину он так и не признал. Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль, который давно развелся с женой и, согласно сообщениям СМИ, исключил Дельфину из своего завещания.