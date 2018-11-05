Разбившийся в Индонезии Boeing летал с неисправным указателем скорости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. У разбившегося в Индонезии самолета авиакомпании Lion Air был неисправен указатель воздушной скорости, заявил глава Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно, ссылаясь на данные бортового самописца.

По его словам, таким образом, у пилотов были некорректные данные о скорости и высоте.

Он отметил, что попросил компанию Boeing и власти США проверить приборы на самолетах данного типа во всем мире.

Boeing 737 MAX, который выполнял рейс JT-610 из Джакарты в Панкалпинанг, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. На борту лайнера, по предварительной информации, находились восемь членов экипажа и 181 пассажир, в том числе трое детей. Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа.

Один из двух черных ящиков разбившегося самолета нашли на прошлой неделе. Поиски речевого регистратора из кабины экипажа продолжаются.