В Камеруне похитили около 80 человек, большинство из них дети

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Около 80 человек, большинство из которых школьники, похищены на северо-западе Камеруна, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственные и военные источники.

По данным агентства, несколько десятков людей были похищены в городе Баменда утром в понедельник.

Местная газета Journal du Cameroun со ссылкой на местные власти сообщает, что вооруженные люди ворвались в спальное помещение коллежа и увели с собой 78 учеников и двух сотрудников администрации. Издание отмечает, что инцидент произошел в регионе, где проживает англоязычное меньшинство страны.

Пока неясно, кто ответственен за похищение.