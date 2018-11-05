В Солсбери вновь откроется ресторан, где обедали Скрипали в день отравления

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ресторан Zizzi, после посещения которого были найдены без сознания бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, откроется во вторник после восстановительных работ, сообщает газета Telegraph.
"Мы на 100% безопасны", — заявил операционный директор ресторана Фил Бойд. Как отмечает издание, несмотря на негативную информацию, связанную с рестораном, руководство Zizzi не рассматривало возможность смены расположения.
Бойд отметил, что руководство Zizzi "не намеревалось когда-либо перемещать" ресторан из Солсбери и надеется, что вновь открытое заведение станет "началом новой главы для Солсбери".
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.