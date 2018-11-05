Берлин не может предсказать влияние санкций США против Ирана на экономику

БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Влияние американских санкций против Ирана на германскую экономику пока нельзя предсказать, в Берлине внимательно наблюдают за ситуацией, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Эти вступившие в силу санкции связаны с выходом США из соглашения по Ирану. Мы неоднократно указывали, что весьма сожалеем об этом решении США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Конкретное влияние на германскую экономику не может быть сейчас предсказанo, мы наблюдаем и анализируем ситуацию в контакте с нашими европейскими партнерами постоянно, и мы проверяем варианты сохранения экономических основ соглашения и защиты наших предприятий", — сказал Зайберт.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Они охватили экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что США согласились позволить восьми странам, включая Индию, Японию и Южную Корею, продолжить закупки иранской нефти после введения санкций против Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.